Правоохранители начали расследование после смерти мальчика в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, ребенку стало дурно, когда он навещал родственников в деревне. В ближайшей больнице не удалось добиться помощи от медиков. Время было упущено, мальчик умер.

Уголовное дело возбуждено в отношении врачей, которые не оказали ребенку своевременную помощь.