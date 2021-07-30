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    30 июля 2021, 17:26

    Правоохранители начали расследование после смерти мальчика в Ростовской области

    Редакция сайта 360

    В Ростовской области возбуждено уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный следком.

    По данным издания, ребенку стало дурно, когда он навещал родственников в деревне. В ближайшей больнице не удалось добиться помощи от медиков. Время было упущено, мальчик умер.

    Уголовное дело возбуждено в отношении врачей, которые не оказали ребенку своевременную помощь.