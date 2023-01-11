Криминал 11 января 2023, 13:34 Правоохранители Липецкой области задержали мужчину, который до смерти избил соседа тростью

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В Липецкой области полицейские задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве соседа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

В ночь после Рождества в селе Крутченская Байгора между мужчинами во время застолья завязалась ссора. Подозреваемый схватил металлическую трость и нанес ей несколько ударов гостю.

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Односельчане нашли мужчину мертвым недалеко от его дома. Они и вызвали полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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