10 апреля 2023, 19:04
Правоохранители Краснодарского края арестовали двух мужчин за незаконную продажу оружия
Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края арестовали двух жителей Адыгеи, которые незаконно продали травматический пистолет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В ходе экспертизы пистолет признали огнестрельным, покупатель мог использовать для стрельбы боевые патроны. Мужчины продали оружие за 40 тысяч рублей.
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Отмечается, что в настоящее время фигуранты находятся под стражей, им грозит до восьми лет лишения свободы.
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