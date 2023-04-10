Криминал 10 апреля 2023, 19:04 Правоохранители Краснодарского края арестовали двух мужчин за незаконную продажу оружия

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Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края арестовали двух жителей Адыгеи, которые незаконно продали травматический пистолет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ходе экспертизы пистолет признали огнестрельным, покупатель мог использовать для стрельбы боевые патроны. Мужчины продали оружие за 40 тысяч рублей.

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Отмечается, что в настоящее время фигуранты находятся под стражей, им грозит до восьми лет лишения свободы.