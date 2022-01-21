Правоохранители изъяли у закладчика 77 свертков с мефедроном в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле накануне задержали закладчика наркотиков — 23-летнего жителя Дзержинского района. Об этом сообщил tagilcity.ru.

Во время досмотра у мужчины изъяли 60 свертков синего цвета с неизвестным веществом Экспертиза выявила, что это наркотик метилэфедрон. Эту партию товара подозреваемый планировал разложить в тайники для сбыта. Также полицейские установили, что другую партию он спрятал. Правоохранители изъяли еще 17 свертков с «синтетикой».

Теперь за покушение на сбыт наркотических веществ мужчине может грозить до 20 лет колонии.