Правоохранители готовятся к выносу тел убитых на улице Приорова

В распоряжении «360» оказался ролик, на котором видно, как возле подъезда припарковался белый фургон. Несколько мужчин — сотрудники медицинской службы и эксперт-криминалист — готовятся к выносу тел погибших.

Жертвами стрельбы стала 24-летняя модель Елизавета Хлюпина, маленький мальчик, которого подруги девушки назвали ее братом, а также их мама. Четвертое тело принадлежит самому убийце — 21-летнему Севастьяну Путинцеву, который после расправы над своей бывшей девушкой и ее семьей покончил с собой.

На место преступления молодой человек приехал на автомобиле. Сейчас его готовятся увозить — к парковке уже приехал эвакуатор. Куда именно заберут машину убийцы пока неизвестно.

Знакомые убитой девушки рассказали «360», что пара встречалась долго — около пяти лет. За это время Елизавета дважды расставалась с Севастьяном. Друзьям и коллегам она жаловалась, что он ревнует ее ко всем подряд, однако после первого расставания молодые люди снова сошлись на некоторое время. В марте этого года модель решила окончательно порвать с ним.