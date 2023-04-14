Криминал 14 апреля 2023, 18:45 Правоохранители арестовали жителя Приморья, который в составе банды вымогал деньги у предпринимателей

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Правоохранители арестовали жителя Приморского края, который входил в организованную банду и вымогал у местных предпринимателей деньги. Об этом сообщило «Восток-Медиа».

По версии следствия, члены банды, в которую входил обвиняемый, на протяжении многих лет обирали местных бизнесменов и устраивали вооруженные грабежи. Также за группировкой числятся покушения на убийства.

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Как сообщили «Новые известия», задержанный проведет под арестом полтора месяца.