Правоохранители арестовали подозреваемого в похищении школьницы в Ленобласти

По данным издания, 30 сентября в городе Луга молодой человек остановил 11-летнюю девочку. Он приставил к ее шее нож и увел в лес. Таким образом, мужчина удерживал ребенка до прибытия правоохранителей. Возбуждено уголовное дело. Похититель помещен под стражу.