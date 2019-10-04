Правоохранители арестовали подозреваемого в похищении школьницы в Ленобласти
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины. Его заподорили в том, что в конце сентября он похитил школьницу и увел ее в лес. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой региональное СУ СК.
По данным издания, 30 сентября в городе Луга молодой человек остановил 11-летнюю девочку. Он приставил к ее шее нож и увел в лес. Таким образом, мужчина удерживал ребенка до прибытия правоохранителей. Возбуждено уголовное дело. Похититель помещен под стражу.