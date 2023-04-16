Эксклюзив 16 апреля 2023, 15:38 Прапорщик СИЗО зарезал жену из ревности Источник «360»: прапорщик подмосковного СИЗО зарезал жену из ревности и сдался полиции

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Сотрудник СИЗО зарезал супругу в Московской области. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, девушка хотела уйти от мужчины к бывшему возлюбленному. Муж взял в руки нож, нанес ей два удара в область груди и перерезал горло.

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После этого он оттащил тело за волосы до лавочки и сам вызвал полицию, дождавшись приезда правоохранителей. Мужчину задержали.

По данным РЕН ТВ, преступление произошло вечером в субботу, 15 апреля, на территории мемориала в населенном пункте Подолино. Убитая девушка была уроженкой Майкопа.

Ранее суд приговорил на 20 лет тюремного заключения жителя Владимирской области за убийство девушки и ее матери. Следствие установило, что мотивом мужчины стали деньги. После содеянного он вынес из квартиры 170 тысяч рублей.