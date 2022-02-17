Пранкеров наказали за имитацию приступов в метро

Двух молодых людей задержали в Москве после того, как они изображали приступы заболевания в поездах метро на Калужско-Рижской линии. На «шутников» составили протоколы об административных нарушениях.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка МВД Владимира Васенина.

По его словам, в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении, которое предусмотрено частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Васенин добавил, что судом им назначен административный арест на пять и восемь суток.

По данным ГУ МВД, в поезде, который следовал от станции метро «Калужская» до «Новых Черемушек», молодой человек «упал, стал громко кричать, трясти руками и ногами, имитируя приступ, чем создал панику и тревогу среди пассажиров». Это произошло в конце декабря 2021 года.

В начале февраля этого года произошел аналогичный случай с участием этого же молодого человека и его знакомого. Новый эпизод был в вагоне поезда на «Калужской».

«В дальнейшем ролики о произошедшем были размещены в одной из социальных сетей и распространились в средствах массовой информации», — отметил представитель московского главка МВД.

Сотрудники ведомства в результате проверки доставили в полицию двух москвичей 20 и 25 лет.

В августе 2021 года за розыгрыш в московской подземке блогер получил два года и четыре месяца колонии общего режима. За год до этого в одном из вагонов метро молодой человек упал в проходе и начал биться в припадке. Друзья блогера кричали, что это приступ COVID-19.