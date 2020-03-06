Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро

Пранкер Кароматулло Джаборов сымитировал в вагоне столичного метро симптомы коронавируса. Шутка никому не зашла и дело дошло до суда. На последнем заседании он извинился перед людьми, которые это наблюдали.

Суд рассматривает дело по статье УК «хулиганство». Пока Джаборов остается под стражей.

«Я хочу сказать, что я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили. Но это не такая статья, которую нам дали. Мы никого не трогали, от наших действий никто не пострадал, мы никому не нанесли ущерб … Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей», — передает РИА «Новости» слова задержанного из-зала суда.

2 февраля Джаборов напугал пассажиров метро, упав на пол и имитируя приступ. Его сообщники начали сеять в вагоне панику, заявляя, что это коронавирус. Все это сняли на видео. Пранкера на один месяц, а его сообщники, безработные москвичи, были отпущены под подписку о невыезде.

Джаборов — ведущий YouTube-канала «KARA PRANK», известный своими розыгрышами.