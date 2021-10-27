Познер высказался против идеи ввести на ТВ «нравственную цензуру»

Телеведущий Владимир Познер обсудил с Daily Storm предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести на телевидении «нравственную цензуру».

По словам Познера, он против цензуры, и в Конституции она запрещена.

«Что такое нравственная цензура я не знаю», — признался журналист.

Он заметил, что у каждого редактора и гендиректора есть представление, что такое плохо и что такое хорошо. Именно они определяют, что показывать на канале, и это их ответственность.