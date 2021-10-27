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    27 октября 2021, 17:44

    Познер высказался против идеи ввести на ТВ «нравственную цензуру»

    Телеведущий Познер: я не знаю, что такое нравственная цензура

    Артур Блянихов

    Телеведущий Владимир Познер обсудил с Daily Storm предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко ввести на телевидении «нравственную цензуру».

    По словам Познера, он против цензуры, и в Конституции она запрещена.

    «Что такое нравственная цензура я не знаю», — признался журналист.

    Он заметил, что у каждого редактора и гендиректора есть представление, что такое плохо и что такое хорошо. Именно они определяют, что показывать на канале, и это их ответственность.