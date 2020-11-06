«Познакомился и угостил шоколадкой». Подозреваемый в педофилии из Истры объяснил, что делал с девочками в машине

Lifе рассказал о допросе жителя Истры, которого подозревают в изнасиловании двух девочек. На нем он сообщил, что детей не насиловал и не трогал, а просто прокатил их на машине.

Запись, сделанную полицейскими сразу после задержания, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Ехал с девчонками. <…> Познакомился и угостил шоколадкой. <…> Присели, захотели прокатиться», — говорит задержанный.

Когда сотрудники правоохранительных органов спросили, с какой целью он познакомился с девочками, тот ответил: «Угостить шоколадкой».

Он также заявил полицейским, что не совершал над девочками насилия, не трогал их, не связывал и не раздевал.

Подозреваемого задержали в среду. По версии следствия, 34-летний мужчина увел с детской площадки двух девочек семи и девяти лет, посадил их в машину, а затем надругался над ними. Кроме того, его машина была зафиксирована камерами видеонаблюдения. У случившегося есть свидетель, который видел, как одна девочка с криками и слезами выбежала из машины, но мужчина затолкнул ее обратно в салон. Однако местный житель не придал этому серьезного значения, так как подумал, что это ее отец. Следственный комитет возбудил уголовное дело.