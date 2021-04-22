Пожизненный срок запросили для предполагаемого поджигателя дома в Екатеринбурге

Прокуратура запросила пожизненный срок для подозреваемого в поджоге дома в Екатеринбурге, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Отмечается, что 29-летний мужчина обвиняется по статьям УК РФ об убийстве и умышленном повреждении имущества. По информации следователей, пожар он устроил 26 марта в прошлом году. Восьмерых жильцов спасти не удалось, из них семь погибли от отравления угарным газом. Еще одна женщина скончалась в больнице.

«Данное уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые накануне, 21 апреля 2021 года, вынесли вердикт о виновности подсудимого в совершении убийства и повреждения имущества по эпизоду на улице Омская, но вынесли вердикт о его невиновности», — уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Свердловский областной суд рассматривает это дело с марта текущего года. 23 апреля обвиняемому вынесут приговор.