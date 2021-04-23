Пожизненный срок за поджог дома и смерть восьми человек получил житель Екатеринбурга

29-летнего Александра Панкратова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Житель Екатеринбурга без причины поджег жилой дом, из-за чего погибли восемь человек.

Такое решение вынес Свердловский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных. Панкратова обвинили сразу в нескольких поджогах. 14 марта 2020 года пьяный мужчина облил растворителем пол на лестничной клетке первого этажа на улице Шефской — из-за этого сгорела одна из квартир, но никто не пострадал.

Последствия второго поджога оказались намного серьезнее: 26 марта Панкратов устроил пожар в деревянном двухэтажном доме на Омской улице. Все произошло ночью — выбраться из горящего дома удалось не всем. В результате семь человек погибли в огне, еще один — в больнице на следующий день.

Задержать подозреваемого удалось 2 апреля: сотрудники ГИБДД нашли его на месте очередного пожара в деревянном доме. По данным прокуратуры, мужчина совершал поджоги из хулиганских побуждений.

Коллегия присяжных единогласно признала обвиняемого виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества в результате поджога, а также решила, что он не заслуживает снисхождения. При этом его оправдали по эпизоду первого поджога на Шефской улице.

Кроме пожизненного лишения свободы мужчину обязали вред потерпевшим компенсации на сумму 1,1 миллиона рублей.