Эксклюзив 26 мая 2023, 17:23 Пожизненный срок за изнасилование и убийство школьницы сочли слишком суровым приговором Адвокат Почуев, защищавший убившего школьницу жителя Тюмени, обжалует приговор РИА «Новости»

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Мосгорсуд назначил экс-полицейскому Виталию Бережному пожизненный срок заключения за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Адвокат Александр Почуев счел приговор ожидаемо суровым. Об этом защитник сообщил «360».

«Не были исследованы ключевые доказательства защиты. Адвокатами было заявлено более 200 ходатайств, удовлетворены лишь не более 10. В ближайшее время приговор обжалуем», — отметил защитник.

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Он подчеркнул, что закончил собственное адвокатское расследование еще в апреле.

Юрист пояснил, что для повторной молекулярно-генетической экспертизы защита пригласила независимого специалиста биолога-генетика.

Он обратил внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что якобы видели жертву гораздо позже и в другом месте, нежели указывает следствие.

«Суд прошел с жестким обвинительным уклоном», — счел Почуев.