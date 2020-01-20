Ударил ножом 27 раз и поджег дом с ребенком. Пожизненный срок за 3 убийства получил житель Приморья

Житель Приморского края убил трех человек и получил за это пожизненный срок. Мужчина стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на убийство, убийстве двух и более лиц, а также уничтожении чужого имущества.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, первое убийство произошло в конце октября 2018 года. Тогда мужчина вместе с другими злоумышленниками ограбил магазин. После этого он начал опасаться, что один из членов банды сдаст его полиции и решил пойти на убийство. Подсудимый подговорил свою жертву на якобы еще одно преступление, отвез мужчину в безлюдное место и застрелил из пистолета.

Спустя месяц осужденный выпивал с двумя женщинами в одном из домов в селе Ракитное. Приятельница рассказала ему об изменах второй, после чего разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина шесть раз ударил ножом в шею женщины, которая скончалась от полученных ран. Затем он решил избавиться от очевидцев и 27 раз ранил ножом ту, что сообщила об измене.

«На момент совершения убийств в доме находились 19-летний парень и трехлетний ребенок. Обвиняемый, избавляясь от свидетелей, нанес удар ножом в шею молодого человека, а затем поджег жилище», — отметили в пресс-службе.

Молодому человеку удалось спастись и убежать, а ребенка вынесли из уже горящего дома. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовные дела об «Убийстве двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление», «Покушении на убийство двух и более лиц, малолетнего», а также «Уничтожении чужого имущества». В итоге мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы.