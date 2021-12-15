Пожизненное наказание россиянина за убийство в Берлине назвали политически мотивированным
Посол РФ Нечаев назвал приговор по делу об убийстве в Берлине политически мотивирован
Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что считает решение по делу об убийстве в Тиргартене политически мотивированным и необъективным. Так он прокомментировал пожизненный срок для гражданина РФ.
Нечаев напомнил, что согласно приговору немецкого суда от 15 декабря 2021 года за убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошшвили в Берлине стояли российские госструктуры.
«Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения», — сказано в заявлении посла. Его процитировал «Интерфакс».
Ранее в среду стало известно, что Высший земельный суд Берлина приговорил Вадими Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве в Тиргартене.
Нечаев пообещал, что такой недружественный акт не останется без внимания России.
По версии немецких правоохранительных органов, Красиков прибыл в Берлин по поддельным документам и 23 августа 2019 года застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в парке Тиргартен.
При этом в России погибшего считают террористом, поскольку он являлся участником вооруженного конфликта в Чечне.