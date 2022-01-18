Пожизненное для педофилов-рецидивистов в России посчитали недостаточным наказанием

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Об этом сообщил RT.

Политик подчеркнула, что полностью поддерживает данный закон. Однако, по ее словам, дожидаться второй жертвы для принятия решения о пожизненном заключении является не лучшим вариантом. Специалист подчеркнула, что педофилия является серьезным отклонением, которое не поддается лечению. Из-за этого риски повторных эпизодов крайне высоки.

«Если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев», — заметила Волынец.