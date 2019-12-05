Пожизненно осужденный экс-милиционер признался в новом убийстве
«Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлен 44-летний уроженец Узбекской ССР, бывший сотрудник милиции. Установлено, что в настоящее время он отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство двух жительниц города Санкт-Петербурга в декабре и июле 2005 года», — рассказали в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.
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Как удалось установить следствию, мужчина подрабатывал частным извозом. В августе 2004 года он в своем автомобиле около одного из домов по улице Софьи Ковалевской в Петербурге зверски, с особой жестокостью убил 18-летнюю студентку. С места преступления убийца после этого скрылся. Правоохранителям 15 лет не удавалось взять след злоумышленника. Теперь преступник изобличен.
Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.