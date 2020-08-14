Пожилую пенсионерку обманули на 300 тысяч, рассказав о «деноминации»
Причем, люди заранее сообщили о том, что придут к ней в гости. Они представились сотрудниками социальной службы. В тот момент, когда мошенники уже были в квартире, пенсионерку отвлекли еще и телефонным звонком — в итоге похитить деньги для них не составило труда.
«В какой-то момент женщина встала и резко засобиралась уходить, предупредив пожилую гражданку о том, что произвела все нужные действия с деньгами, а звонившая тоже прервала разговор, сославшись на то, что ей необходимо позвонить другой пенсионерке», — рассказали «360» в пресс-службе.
Деньги преступники действительно обменяли, но — на фальшивые. Женщина сразу увидела это и сообщила в полицию. Правда, приметы незваных гостей она не запомнила из-за своего почтенного возраста.
Теперь тех, кто заявился в дом к пенсионерке, разыскивают.
Ранее «360» рассказывал о том, возможна ли в нашей стране деноминация. Некоторые эксперты уверены, что это необходимо в условиях кризиса.