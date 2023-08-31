31 августа 2023, 14:21
Пожилой житель Тюменской области зарезал собутыльника
Пожилой житель села Верхние Аремзяны Тюменской области зарезал своего собутыльника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Преступление произошло 29 августа. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда 61-летний мужчина схватил нож и ударил приятеля в область грудной клетки. От полученной травмы пострадавший погиб на месте.
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Нападавшего задержали сотрудники полиции. Свою вину мужчина признал.
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