Пожилой мужчина умер в стационаре под Новосибирском
Пожилой мужчина умер в филиале геронтопсихиатрического центра в Мочище. Следственное управление по Новосибирской области выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил сайт ngs.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Тело 67-летнего мужчины обнаружили вечером 22 декабря. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее «Царьград» писал, что следователи запустили проверку после смерти трех пациентов инфекционных госпиталей. По неподтвержденным данным, они могли покончить жизнь самоубийством.
Региональный Минздрав провел проверку и выяснил, что смерти пациентов не связаны друг с другом. Никто из скончавшихся не лечился от COVID-19, не наблюдался у психиатров, а в стационарах местные жители вели себя адекватно.