Пожилой мужчина умер в стационаре под Новосибирском

Тело 67-летнего мужчины обнаружили вечером 22 декабря. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее «Царьград» писал, что следователи запустили проверку после смерти трех пациентов инфекционных госпиталей. По неподтвержденным данным, они могли покончить жизнь самоубийством.

Региональный Минздрав провел проверку и выяснил, что смерти пациентов не связаны друг с другом. Никто из скончавшихся не лечился от COVID-19, не наблюдался у психиатров, а в стационарах местные жители вели себя адекватно.