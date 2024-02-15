Криминал 15 февраля 2024, 10:56 Пожилой мужчина пойдет под суд за убийство родителей в Москве СК завершил расследование дела об убийстве 56-летним мужчиной родителей в Москве РИА «Новости»

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В Москве 56-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве двух человек — его собственных родителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 5 февраля 2023 года в квартире на Ленинском проспекте в Москве во время конфликта на бытовой почве обвиняемый нанес минимум 26 ударов ножом своей матери в шею, лицо и грудь. Затем его отец также получил не менее восьми ударов в шею и грудь. От полученных травм оба скончались на месте. Обвиняемый, предприняв попытку стереть следы крови с обуви, уехал в Московскую область, где избавился от орудия преступления.

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Следователи допросили более 30 свидетелей и провели судебно-медицинские экспертизы, в том числе психиатрические, а также молекулярно-генетические исследования. Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы. Началась доследственная проверка.