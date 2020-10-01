Пожилой москвичке установили Windows за 40 тысяч рублей

Женщина хотела проявить самостоятельность, поэтому не рассказала родственникам о поломке домашнего компьютера — не работал звук и пропал интернет-браузер. Визитку компьютерного мастера она нашла в почтовом ящике.

Специалист работал три часа, исписал квитанции, но в итоге установил только браузер. Звук он так и не вернул. Мужчина пообещал прийти еще на следующий день, чтобы все доделать. Однако так и не вернулся.

В документах, которые подписала пенсионерка, среди прочих услуг числилась установка лицензионной системы Windows за 14 500 рублей. Хотя никакого программного обеспечения на компьютере установлено не было, рассказал Антон. Сертификат с официальным ключом также не предоставлен.

Сам мастер назвал цену адекватной, написало издание. Мастер заверил, что установил на компьютер именно лицензионное программное обеспечение.

Правозащитник, юрист Андрей Некрасов объяснил, что при отсутствии документов на лицензионное ПО действия специалиста попадают под статью уголовного кодекса.

«Это как раз может быть незаконно — то, что они объявили себя официальными распространителями продуктов Microsoft — если при этом они устанавливают нелицензионные продукты», — рассказал он.

По его словам, такие работы могут быть нарушением авторских прав.