Криминал 21 ноября 2023, 16:26 Пожилой челябинец надругался над сотрудницей пансионата

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В Копейске задержали 70-летнего пенсионера, которого подозревают в надругательстве над пожилой сотрудницей пансионата. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по Челябинской области.

Мужчина с инвалидностью ночью в палате надругался над копейчанкой. После случившегося она обратилась в полицию.

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В отношении пенсионера возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», его поместили в изолятор.

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