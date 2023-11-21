21 ноября 2023, 16:26
Пожилой челябинец надругался над сотрудницей пансионата
В Копейске задержали 70-летнего пенсионера, которого подозревают в надругательстве над пожилой сотрудницей пансионата. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по Челябинской области.
Мужчина с инвалидностью ночью в палате надругался над копейчанкой. После случившегося она обратилась в полицию.
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В отношении пенсионера возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», его поместили в изолятор.
Изнасилования
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