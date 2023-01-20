20 января 2023, 02:06
Пожилого мужчину из Нового Уренгоя осудят за убийство квартиранта
Пожилого жителя Нового Уренгоя, который ранее уже имел проблемы с законом, осудят за убийство. Следственный комитет уже завершил расследование дела. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
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Как сообщили следователи, 64-летний злоумышленник распивал алкоголь вместе со своим квартирантом. В какой-то момент мужчины поссорились. Тогда фигурант дела схватил нож и ударил своего оппонента в грудь. От полученных травм квартирант погиб на месте происшествия.
Убийства
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