Криминал 20 января 2023, 02:06 Пожилого мужчину из Нового Уренгоя осудят за убийство квартиранта

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Пожилого жителя Нового Уренгоя, который ранее уже имел проблемы с законом, осудят за убийство. Следственный комитет уже завершил расследование дела. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

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Как сообщили следователи, 64-летний злоумышленник распивал алкоголь вместе со своим квартирантом. В какой-то момент мужчины поссорились. Тогда фигурант дела схватил нож и ударил своего оппонента в грудь. От полученных травм квартирант погиб на месте происшествия.