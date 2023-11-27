Эксклюзив 27 ноября 2023, 11:59 Пожилая жительница Владимира пыталась ограбить банк с помощью страйкбольного оружия Пенсионерка вместе с сообщником попыталась ограбить банк во Владимире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двое злоумышленников ворвались в отделение банка во Владимире и потребовали передать им деньги, угрожая персоналу предметами, похожими на оружие. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Прибывшие на место специалисты подтвердили, что предметы, которыми угрожали грабители, не представляют опасности.

Реклама

«Данные граждане были оперативно задержаны при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии и доставлены в отдел полиции», — отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. При задержании никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Baza, грабителями банка оказались 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг. Они попытались запугать сотрудников финансовой организации пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой.

Ранее вор два раза ограбил квартиру в Красногорске. Злоумышленник притворялся бездомным и ходил под окнами здания, собирая бутылки. Он проник в одну из квартир, украл ювелирные украшения и деньги, а также откусил кусок штруделя, который находился в холодильнике.