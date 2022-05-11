Пожилая пара попыталась пожарить дельфина на костре в Анапе. Полиция начала проверку

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что пожилая пара на пляже в Анапе пыталась пожарить мясо дельфина на костре. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Речь идет о случае, который произошел на пляже 40-летия Победы.

Как уточнила «Газета.ru», сообщение об этом случае изначально опубликовал Telegram-канал «ПВА». Очевидец рассказал, что мужчина и женщина примерно 60 лет пытались пожарить дельфина.

На пляже гуляли семьи с детьми и другие местные жители, но никто не обратил внимания на то, что делает пожилая пара. Однако через какое-то время на место прибыла полиция. Пенсионеров увели, а мясо дельфина осталось лежать на берегу.