Криминал 24 апреля 2023, 13:29 Пожелавшего вступить в ВСУ охранника задержали в московском регионе ФСБ сообщила о задержании готового вступить ради денег в ВСУ сотрудника частной охраны

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Попытка заработать деньги в качестве наемника в украинских войсках закончилась для сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) задержанием. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области.

В ходе расследования выяснилось, что охранник не только планировал сам стать наемником и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против российской армии, но также занимался агитацией коллег.

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Охранник не скрывал своих намерений и отмечал, что в планирует получить деньги за участие в боях. Поле задержания мужчина дал признательные показания.

Сотрудники ФСБ объявили ему официальное предостережение о недопустимости таких действий. В ведомстве напомнили, что подобная агитация подпадает по статью о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, а за участие в качестве наемника в вооруженному конфликте, а также вербовку предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 18 лет.