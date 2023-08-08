Криминал 08 августа 2023, 16:27 Пожарный из ЯНАО получил срок за убийство коллеги

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Пожарный из Надымского района ЯНАО осудили за убийство коллеги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Двое сотрудников частной пожарной охраны Сандибинского месторождения поссорились во время застолья. Злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил своего коллегу. От полученных травм мужчина скончался.

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Суд признал пожарного виновным по статье «Убийство». Его приговорили к восьми годам заключения в исправительной колонии строгого режима.