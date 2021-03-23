Пожар в Заинске вскрыл халатность чиновников. Памятник приняли, не проверив материалы

После пожара, уничтожившего огнеупорный памятник в татарстанском Заинске, возбудили новые уголовные дела. Расследование будут вести по статьям о мошенничестве, небезопасных услугах и халатности.

Следователи выявили нарушения, «допущенные на стадии как изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК РФ.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 159, 238 и 293 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

В ноябре 2019 года, отметили в Следственном комитете, исполнительный комитет Заинска заключил контакт на изготовление и установку памятника с индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска.

В актах выполненных работ изготовитель указал недостоверные сведения о материалах, из которых делали памятник, и завысил их стоимость. Техническое задание было нарушено: при строительстве монумента использовали горючие материалы. Чиновники не убедились, что объект отвечает требованиям безопасности, и приняли выполненные работы в мае 2020 года.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц, назначены необходимые экспертизы.