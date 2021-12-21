Пожар в томской «Ленте» произошел из-за поджога. Подозреваемого поймали

Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске произошел из-за умышленного поджога. Как сообщили РИА «Новости», подозреваемый уже задержан полицией.

«Пожар в торговом центре в Томске произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства», — говорится сообщении источника.

Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров, 3,5 тысячи квадратных метров кровли обрушилось. Из-за пожара произошли взрывы пиротехники.

Согласно сообщению руководства «Ленты», преступником оказался сотрудник подрядной организации, он признался в содеянном.

По последним данным, все посетители и сотрудники заведения были экстренно эвакуированы, пострадавших нет. Угрозы близлежащим домам также нет.