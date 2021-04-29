Повредивших остановку молодых людей задержали в Салехарде

Личности молодых людей, которые повредили тепловую остановку общественного транспорта, установили полицейские. Троих студентов, в числе которых один несовершеннолетний, задержали, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Инцидент случился в пятницу, 23 апреля. Местные жители повредили остановку, которая находится рядом с храмом Петра и Павла.

«Благодаря слаженным и четким действиям сотрудников полиции, лица, повредившие остановку, были установлены, доставлены в отдел и изобличены. От них были получены признательные показания», — рассказал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Дмитрий Давиденко.

Возбуждено административное дело. Молодым людям грозит наказание в виде штрафов.