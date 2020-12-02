«Поволжскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве пенсионерок

Подозреваемому в убийстве и ограблении десятков пожилых женщин предъявили обвинение. По предварительным данным, он причастен к смерти 26 пенсионерок.

Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко журналистам. Ее слова процитировал «Интерфакс».

«Задержанному по подозрению в совершении этих преступлений 38-летнему жителю Казани Радику Тагирову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство)», — отметила Петренко.

Официальный представитель СК подчеркнула, что следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Во время допросов он признал свою вину. Тагиров рассказал, как совершал преступления, в которых его обвиняют.

Петренко отметила, что подозреваемого уже дважды судили — в 2005 и 2009 годах. Он отбывал наказания за хранение оружия и кражу. До нынешнего ареста Тагиров работал слесарем в одной из коммерческих организаций. Во время обыска в доме мужчины изъяли образцы его биологического материала — их направили на генетическую экспертизу. Следствие проверит причастность подозреваемого к другим преступлениям.

По версии СК, мужчина убил 26 пожилых женщин в 2011–2012 годах. Своих жертв он находил на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Анализ биоматериалов, которые находили на местах преступлений, показал, что все преступления совершил один человек.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что Тагиров втирался в доверие к своим жертвам и попадал в их квартиры под видом сотрудника социальных служб или работника ЖКХ. После убийства он похищал сбережения пенсионерок и скрывался.