Криминал 31 января 2024, 14:58 Повешенных собак нашли в сарае псковской деревни Псковский главк МВД завел уголовное дело из-за повешенных в деревне собак РИА «Новости»

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Жестоко убитых собак обнаружили псковские зоозащитник в деревне Каверзы Невельского района. Трех животных нашли повешенными в сарае, еще одного пса обнаружили в будке. По мнению активистов, к расправе причастна бывшая владелица животных. Подробности сообщила автономная некоммерческая зоозащитная организация «Невельские хвостики» на своей странице во «ВКонтакте».

Зоозащитники рассказали, что хозяйка оставила собак в доме одних и уехала. Брошенных животных подкармливали соседские пенсионерки. Питомцам удалось найти новых владельцев, а одного пса планировали отдать в приют. Но забрать собак волонтеры не успели.

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Со ссылкой на соседей они рассказали, что владелица дома вместе со своим сожителем приехала забрать оставшиеся вещи. После того как женщина уехала, животных нашли мертвыми.

Прибывшие на место зоозащитники нашли трех повешенных собак в сарае. Одного выжившего пса волонтеры забрали на передержку.

«Страшно, когда в твоем городе живут такие садисты, для которых чья-то жизнь уже ничего не стоит, для которых убить не составляет труда», — написали члены организации. Они написали заявление в полицию, по итогам которого завели уголовное дело.

Издание «Псковская лента новостей» со ссылкой на пресс-службу областного отделения МВД сообщило, что подозреваемой в расправе над собаками стала из бывшая владелица. Дело завели по статье о жестоком обращении с животными. Трупы убитых собак отправили на вскрытия для установления всех обстоятельств их гибели.

Следователи уже заявили, что, если вину женщину докажут, то она понесет полную ответственность, предусмотренную законодательством.