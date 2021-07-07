Повара детского сада в Хабаровске обвинили в наркоторговле

В Хабаровске повара детского сада обвинили в распространении синтетических наркотиков. Женщина продолжает работать в учреждении до завершения расследования.

Женщина работала в детском саду с 2016 года. Сначала она была воспитателем, потом переучилась на повара и начала работать в столовой учреждения с 2018 года.

«Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась», — сообщила РИА «Новости» старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.

С наркодилером 45-летняя женщина познакомилась в социальных сетях. Он ей поставлял синтетические наркотики, повар фасовала их на мелкие партии и делала закладки в разных районах Хабаровска. Ее задержали 15 апреля, когда она забрала из тайника очередную партию запрещенных веществ.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1.Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.