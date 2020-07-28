«Повалили на пол и пинали». Вдова убитого барнаульца рассказала о драке с участием боксера

В драке с участием профессионального боксера убили 40-летнего мужчину. Жена погибшего рассказала «360», как и почему начался конфликт около летнего кафе в Барнауле.

«Мы отдыхали, отмечали день рождения сестры, никого не трогали. Тут возле кафе появились трое людей: титулованный боксер Михаил Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и с ними третья женщина, мы пока не знаем ее имя. Они в пьяном угаре стали докапываться до парня-инвалида, у которого после аварии плохо работает левая сторона тела», — поделилась Светлана, вдова погибшего.

Сначала конфликт был без драки, затем парень подошел к своей машине и достал оттуда трость, с помощью которой, как считает Светлана, он ходит.

«Чемпионка мира по кикбоксингу забрала у него трость и начала ею бить его. Мы наблюдали, как они отвели парня подальше от кафе, завалили на пол и начали пинать. В этот момент мой муж не выдержал. Он подбежал, встал между ними и пытался разнять», — объяснила Светлана.

Женщину также повалили на пол. По словам Светланы, чемпионка мира пинала ее в живот и по голове.

«У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный. Мгновенная смерть, все. Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы. Справедливого суда поможет добиться только огласка», — добавила Светлана.

На следующий день видео с дракой появилось в социальных сетях. Снимала сама Светлана, а также очевидцы происшествия. Больше никто в потасовку не вмешался, все лишь смотрели. У погибшего Павла Рохлова осталась шестилетняя дочь.

Следственный комитет возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Задержан подозреваемый — 38-летний мужчина. Его подругу также задержали, но потом отпустили. Спортсмену грозит до 15 лет лишения свободы.