Криминал 25 ноября 2022, 15:01 «Потому что ты такой». Жительница Казани назло мужу истязала полуторагодовалую дочь Мать из Казани избила и выгнала на балкон полуторагодовалую дочь, чтобы насолить мужу РИА «Новости»

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В Казани многодетная мать избила полуторагодовалую дочь и выставила на балкон, а видео наказания отправила мужу. У нее забрали детей и завели угловное дело, рассказали в Следственном управлении СКР по Татарстану.

В интернете появилось видео, на котором женщина отругала свою дочь. Она несколько раз ударила ее рукой, стащила с кресла на пол, а потом в футболке и подгузнике выгнала на балкон. Ролик она отправила отцу девочки.

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«Устрою райскую жизнь, потому что ты такой. Не был бы таким, нормально бы все было», — сказала мать.

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Следком завел уголовное дело по двум статьям — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязание.

Прокуратура Татарстана рассказала, что в полицию скандальное видео попало несколько дней назад. Семья уже состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Детей у женщины забрали: один ребенок — у бабушки, двое других — в больнице.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сказала сайту «Подъем», что детей осмотрели, они в удовлетворительном состоянии. С матерью жили только младшие — девочка с видео и ребенок-инвалид. Они остались под присмотром врачей.