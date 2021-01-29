Потерпевшие по делу солдата-срочника Шамсутдинова попросили суд о более жестком приговоре

Потерпевшие, вслед за защитой солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обжаловали приговор. Родственники погибших требуют для него пожизненного заключения.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор», — сказал РИА «Новости» адвокат Сергей Грицко, представляющий интересы потерпевших.

Родственники не согласны с мнением присяжных о том, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Они считают, что он должен был получить пожизненный срок, а не 24,5 года.

Суд 21 января приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 миллиона рублей. Осенью 2019 года молодой человек расстрелял восемь сослуживцев. Еще два человека пострадали. Шамсутдинов признал свою вину и объяснил свои действия издевательствами в части со стороны сослуживцев. В открытом письме солдат попросил прощения у близких погибших.

Равиль Тугушев, адвокат срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части, обжаловал приговор. В беседе с «360» юрист признался, что в решении суда есть положительный момент: его подзащитный избежал пожизненного срока.