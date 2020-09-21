Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации

С бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей. Такую сумму сочли достаточной компенсацией за моральный ущерб признанные потерпевшими по его делу.

Иск на полтора миллиарда подали родственники Олега Булатова и Александра Смольского, сообщил «Интерфакс». Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, где рассматривают жалобу на арест 400 тысяч долларов родственницы бывшего чиновника.

«Родственники <…> признаны гражданским истцом по делу», — уточнила судья.

Решением Басманного суда у Фургала уже арестовали две иномарки и более трех миллионов рублей. Арест экс-губернатору продлили до 9 декабря 2020 года.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске в ночь на 9 июля. Бывшему хабаровскому губернатору официально предъявили обвинения в трех преступных эпизодах. Следствие полагает, что он организовал убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушение на предпринимателя Александра Смольского в 2004–2005 годах. Экс-чиновнику грозит пожизненное заключение, если приговор ему вынесут до истечения сроков давности преступлений.