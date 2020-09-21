Потерпевшие по делу Фургала захотели получить 1,5 млрд рублей компенсации
Иск на полтора миллиарда подали родственники Олега Булатова и Александра Смольского, сообщил «Интерфакс». Об этом стало известно на заседании Мосгорсуда, где рассматривают жалобу на арест 400 тысяч долларов родственницы бывшего чиновника.
«Родственники <…> признаны гражданским истцом по делу», — уточнила судья.
Решением Басманного суда у Фургала уже арестовали две иномарки и более трех миллионов рублей. Арест экс-губернатору продлили до 9 декабря 2020 года.
Сергея Фургала задержали в Хабаровске в ночь на 9 июля. Бывшему хабаровскому губернатору официально предъявили обвинения в трех преступных эпизодах. Следствие полагает, что он организовал убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова и покушение на предпринимателя Александра Смольского в 2004–2005 годах. Экс-чиновнику грозит пожизненное заключение, если приговор ему вынесут до истечения сроков давности преступлений.