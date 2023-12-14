Эксклюзив 14 декабря 2023, 02:28 «Потерялась в реальности». Сын арестованной по делу о торговле детьми заявил, что мать организовала мафию Приемный сын Юлии Логиновой рассказал, что его мать — крупная мошенница Freepik

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Приемный сын Юлии Логиновой, арестованной по обвинению в торговле детьми, 19-летний Стефан рассказал «360», что его мать «потерялась в реальности», и назвал ее крупной мошенницей. Логинова усыновила мальчика, когда тому было два года, всего в семье было 19 детей.

Юноша заявил, что торговлю детьми еще нужно доказать, но при этом признал, что его приемная мать — крупная мошенница.

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«Мы можем говорить о тех фактах, которые действительно Логинова совершала: это подделка документов, подделка медицинских документов, обман учителей в школе и в детских садах, обман органов и так далее. Логинова — она крупная мошенница», — заявил Стефан.

«Судя по поступкам, это мафия»

Связь со второй подозреваемой, Натальей Патокой, молодой человек подтвердил. Он рассказал, что женщины дружили, и Патока была частой гостьей в их доме. Однако дружба между Патокой и Логиновой не афишировалась, отметил собеседник издания и добавил, что члены семьи не знали, какие дела они проворачивали.

«Они дружили, но я ничего не знал, каких-то таких моментов, которые они проворачивал… я тоже изначально вообще был не в курсе. Уже потом понял, что это за мафия. Потому что на самом деле, судя по поступкам, это мафия», — признался юноша.

Стефан отметил, что поначалу Юлия Логинова была неплохой матерью, пока не начала вести себя очень странно, она пыталась его контролировать. Молодой человек заметил, что его мать подделывает документы и много врет.

«Я хочу сказать, что Юля потерялась в реальности. Она потеряла реальность и уже не понимает, где правда, а где нет», — заявил Стефан.

Накануне СК осообщил о раскрытии преступной группировки в Москве, торговавшей детьми. Схему выстроили на деятельности «благотворительных фондов», работавших с желающими сделать аборт женщинами.