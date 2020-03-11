Ведущий Первого канала обвинил «Синергию» в обмане

Ведущий Первого канала Станислав Соколов обратился за помощью к телеканалу «360». Журналист говорит — его обманули и «развели» на 95 тысяч рублей. Он заплатил специалистам «Synergy Digital» за раскрутку своего нового проекта, но работу они так и не выполнили.

Ситуация, конечно, удивительная, учитывая, что парень ведет рубрику на тему «Как не попасть на удочку к мошенникам». Разбираться в этой истории отправилась корреспондент «360». Подробности — в сюжете.