Криминал 18 декабря 2023, 12:49 Посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла нашли в Шереметьеве Переправлявшего гашишное масло из Таиланда мужчину арестовали в Москве

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Оперативники обнаружили в аэропорту Шереметьево отправленную из Таиланда посылку с двумя килограммами гашишного масла. Злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в аэропорту сотрудники УТ МВД России по ЦФО и Управления «Т» СЭБ ФСБ России перехватили в грузовом терминале «Шереметьево-Карго» прибывшее из Таиланда почтовое отправление со средствами, содержащими наркотики.

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При осмотре коробки стражи правопорядка нашли две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, в которых было гашишные масло общей массой почти два килограмма. Позже это подтвердила экспертиза.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотических средств, который должен был получить криминальный товар», — рассказали в пресс-службе.

Предварительно, подозреваемым оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья. Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. На время расследования фигуранта заключили под стражу.

Ранее полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово.