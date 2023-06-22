Криминал 22 июня 2023, 15:33 Посылки с запрещенными таблетками из Индии задержали на Международном почтамте Почтовая таможня сообщила об уголовных делах за получение посылок с таблетками из Индии

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Почтовые таможенники обнаружили шесть посылок из Индии с 500 таблетками лекарственного препарата из Индии, включенного в перечень наркотических средств. Всех получателей посылок задержали и завели против них уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центральной почтовой таможни.

В ведомстве уточнили, что посылки с запрещенным веществом получали шесть жителей Москвы, Люберец и Лобни. Всех задержали в отделениях почты.

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Заместитель начальника таможни Евгений Аралушкин заявил, что задержанные объяснили, что заказали препарат для личных нужд. Но пересылка подобных веществ из заграничных магазинов считается контрабандой, а получатель несет уголовную ответственность.

По всем шести эпизодам завели уголовные дела о незаконном перемещении через границу Таможенного союза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.