Криминал 17 января 2023, 23:53 Построившего первое российское казино бизнесмена объявили в международный ТАСС: бизнесмен Таймасов объявлен в розыск и заочно арестован в России Pxhere

Читать 360tv в

Бизнесмен Рашид Таймасов, построивший первое казино в игорной зоне России, объявлен в международный розыск. Он заочно арестован в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе Мещанского суда Москвы агентству подтвердили эту информацию.

«Следствие в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере объявило в международный розыск Таймасова Рашида Ниазовича. Он арестован заочно в Москве», — привело агентство слова своего собеседника.

Реклама

В пресс-службе Мещанского суда Москвы агентству добавили, что в отношении Таймасова избран арест на два месяца с момента его передачи российским правоохранительным органам «в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ». Также в пресс-службе суда отметили, что бизнесмен объявлен в международный розыск.

Реклама

В декабре суд заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД страны Эмине Джапарову. Как пояснили в пресс-службе суда, против женщин возбудили уголовное дело о нарушении территориальной целостности России.