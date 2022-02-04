Пострадавший от рук вооруженной американки мужчина из Одинцова заявил, что простил ее

Мужчина, которого гражданка США ударила ножом в Одинцове, рассказал «360», что не имеет к ней никаких претензий и не держит зла. По его словам, они уже давно знакомы, а ссора произошла, когда они оба были в нетрезвом состоянии.

«Претензий к ней никаких не имею, так как это произошло, когда мы оба были немного выпившие, ну и слово за слово — так получилось. Я ее давно простил», — сказал он.

По словам мужчины, они жили вместе с марта прошлого года, для него не было тайной, что американка собирается улетать в США, он сам провожал ее в посольство.

Источник «360» сообщил, что ссора между жителем Одинцова и его знакомой из Штатов произошла в ноябре 2021 года в квартире одного из домов на Можайском шоссе. Во время конфликта она нанесла мужчине травмы и угрожала ножом. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после этого американка получила подписку о невыезде. Однако 15 декабря она попыталась улететь в США, ее задержали в аэропорту Шереметьево.

Одинцовский городской суд Московской области 2 февраля арестовал женщину. Она обвиняется по статьям об угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. Ее поместили в СИЗО на два месяца, сообщил ТАСС.