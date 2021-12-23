Пострадавший от нападения сын Дацика рассказал о своем состоянии

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика остается в больнице после того, как его избил мужчина в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице в Москве. В беседе с «360» пострадавший юноша рассказал подробности случившегося.

По его словам, напавший на него неизвестный перепутал его с другим человеком. Но слушать объяснения подростка он не захотел.

«Просто поднимался по подъезду. На втором этаже меня уже встретили. Человек подумал, что я пришел за ним, и сначала прописал мне очень резким ударом в челюсть», — рассказал молодой человек.

По словам юноши, он пытался объяснить, что не знает обидчика и пришел дом совсем не к нему, но мужчину это не остановило. Он нанес еще несколько ударов, после чего подросток уже перестал соображать вообще.

Сын спортсмена отметил, что напавший на него был вместе с другом, который смотрел за избиением.

«Он орал, чтобы ему со Сбербанка скинули деньги, хотел отобрать телефон, но я его послал», — признался молодой человек.

По его словам, когда он вышел из подъезда, его окликнула женщина и позвала к себе. Она оказалась женой мужчины, который на него напал.

«Она мне сказала, что на меня напал ее муж, который принимает наркотики. Плюс они постоянно выпивают. После этого она вызвала скорую и полицию», — поделился юноша.

Подросток подчеркнул, что врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Хирурги наложили швы на разорванную губу, также у него большой синяк на лице и полностью разбита бровь.

«Нахожусь в больнице, где меня прооперировали. Полиция напавшего на меня человека уже нашла», — подытожил молодой человек.

СМИ сообщали, что сын Вячеслава Дацика во время нападения неизвестного мужчины был вместе с другом. После того как злоумышленник избил подростков, пострадавших юношей госпитализировали.