Криминал 05 июля 2023, 07:25 Пострадавшие в Грозном журналистка и адвокат улетели спецбортом из Беслана в Москву «Новая газета»: журналистка Милашила и адвокат Немов улетели санитарным бортом в Москву РИА «Новости»

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Ночью пострадавшие при нападении в Грозном журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов улетели спецбортом из Беслана, где проходили лечение, в Москву. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новой газеты».

«Елена Милашина и Александр Немов улетели спецбортом в Москву из Беслана с главредом „Новой газеты“ Дмитрием Муратовым и Алексеем Венедиктовым*», — подписали фото из аэропорта.

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Подписчикам показали снимки, на которых журналистка с надетым на руку рукавом тонометра и телефоном в руках рядом с другими пассажирами сидела в салоне санитарного борта.

Нападение случилось в Чечне, куда журналистка и адвокат приехали на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Преступников не вычислили, они ездили на машинах без номеров. Пострадавших перевезли из Грозного в Беслан, а затем отправили в Москву. В Кремле заявили, что делом занялась омбудсмен Татьяна Москалькова, произошедшее потребует принятия энергичных мер.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.