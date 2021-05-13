Восемь человек, которые пострадали при стрельбе в казанской школе, стабильно перенесли транспортировку на лечение в Москву. Об этом заявили в пресс-службе президента Татарстана.

«Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках», — процитировал пресс-службу «Интерфакс».

Среди перевезенных в Москву пятеро детей и трое взрослых. Состояние 14 пациентов, которые остались в Казани, оценивается врачами как стабильное. Их жизням ничего не угрожает.

Ильназ Галявиев утром 11 мая устроил стрельбу в казанской школе №175, где сам когда-то учился. Погибли девять человек: семеро детей и две учительницы. Еще 23 человека пострадали. Большинство из них — дети. Одного из школьников уже выписали из больницы.

Галявиева задержали, 12 мая его отправили под арест. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. Расследованием дела занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ.