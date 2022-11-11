Эксклюзив 11 ноября 2022, 15:05 Пострадавшего на перемене школьника со Ставрополья пытались спасти учителя и врачи СК сообщил подробности смертельной потасовки в ставропольской школе РИА «Новости»

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Мальчику, умершему после потасовки в школе на Ставрополье, сначала пытались оказать помощь учителя. Когда на место прибыл реанимобиль, пострадавшего старались откачать врачи, но жизнь подростка спасти не удалось, рассказал источник «360»

Конфликт между девятиклассниками вспыхнул из-за испачканного мелом пиджака. Ученик, которому измазали одежду, разозлился и ударил ногой в грудь другого школьника. После этого ему стало плохо, но мальчик скончался не сразу, еще продолжал дышать, подчеркнул источник.

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Сначала учителя, потом врачи пытались оказать ему помощь, но безрезультатно, добавил собеседник «360».

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Источник уточнил, что погибшему было 15 лет, жил в полной семьей — с отцом, матерью и младшей сестрой. Юноша, который, предположительно, нанес ему смертельный удар, тоже живет в полной семье, на учете не состоит.

В региональном СК РФ сообщили, что по факту смерти подростка возбудили уголовное дело, однако статью в ведомстве не уточнили. Место происшествия уже осмотрели сотрудники ведомства. Они опросили очевидцев. В рамках расследования назначат необходимые экспертизы.

По данным следствия, во время потасовки один подросток передавил другому сонную артерию. Из-за этого пострадавшему резко стало плохо, спасти мальчика не удалось, несмотря на медпомощь, подтвердили в ведомстве.